Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов обжалует приговор

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Журналист РБК Александр Соколов, осужденный на 3,5 года колонии за организацию деятельности экстремистской организации, обжалует приговор.

"Естественно, мы обжалуем это незаконное решение", - сказал он после оглашения решения в Тверском суде Москвы.

Другой фигурант дела, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, получивший четыре года условно, также заявил о намерении обжаловать приговор. В четверг Тверской суд также признал виновными и приговорил к четырем годам колонии двух других фигурантов дела - активистов Сергея Барабаша и Валерия Парфенова. Как ожидается, они также обжалуют сегодняшний приговор.

Всем инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Суд постановил также зачесть им в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей.

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Соколову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Мухину - 4,5 года колонии общего режима, Парфенову и Барабашу - четыре года заключения каждому. Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Подсудимые обвинений в свой адрес не признавали.