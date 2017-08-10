AP: ураган "Франклин" ослаб до уровня тропического шторма

ТАСС, 10 августа. Ураган "Франклин", который в четверг достиг восточного побережья Мексики, вновь ослаб до уровня тропического шторма. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В среду "Франклин" усилился до урагана, таким образом открыв сезон атлантических ураганов в этом году. Однако в четверг метеорологи заявили, что он ослабел и вновь превратился в тропический шторм.

В штате Веракрус, по территории которого "Франклин" движется в западном направлении, власти накануне отменили занятия в школах, которые используются как укрытия для населения.

В начале недели "Франклин" прошел по мексиканскому полуострову Юкатан. В результате были повалены деревья и обесточены несколько населенных пунктов. Между тем последствия стихии оказались не такими серьезными, как опасались власти.

В августе 2016 года при прохождении урагана в Мексике погибли 49 человек. Основной удар стихии пришелся на штаты Веракрус и Пуэбла.