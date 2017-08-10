Суд продлил арест фигуранту дела о применении насилия к полицейским на акции 12 июня

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил на один месяц срок содержания под стражей Расиму Искакову - фигуранту дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 12 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Басманный суд в четверг удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Искакова на один месяц, то есть до 27 сентября 2017 года", - сказала представитель суда. Следствие по делу завершено.

30 июня Басманный суд санкционировал арест Искакова, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"). Как стало известно в суде, теперь ему инкриминируются два эпизода, по которым он признал вину.

По данным следствия, находясь и участвуя в несанкционированной акции на Тверской улице, Искаков дважды применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении бойца ОМОН и сотрудника полиции. Кроме того, Искаков - уроженец Республики Дагестан - постоянного места жительства в Московском регионе не имеет, живет на улице и не работает, а также неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов мероприятия призвал перенести его на Тверскую улицу. По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек, более 150 человек были задержаны.