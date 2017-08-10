СМИ: Турция открыла Босфор для судоходства

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АНКАРА, 10 августа. /ТАСС/. Власти Турции вновь открыли для проходов судов пролив Босфор. Об этом в четверг сообщила газета Hürriyet.
По ее данным, пролив был перекрыт с 8:45 (время совпадает с московским) для поиска тела 17-летнего юноши по имени Фуркан Йылдырым, который 17 июля прыгал с пирса в Босфор со своими друзьями. Сильное течение унесло Йылдырыма под воду, после чего его не смогли найти.
О результатах поисково-спасательной операции не сообщается.