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Число пострадавших от землетрясения в Сычуани возросло почти до 500 человек

Происшествия
10 августа, 17:41 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 10, августа. /ТАСС

По данным местных властей, число погибших остается без изменений. Жертвами стихийного бедствия на юго-западе Китая стали 20 человек

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© REUTERS/Thomas Peter

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего во вторник землетрясения в китайском уезде Цзючжайгоу возросло до 493 человек. Как сообщили в четверг вечером власти Нгава-Тибетского автономного округа (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), число погибших по-прежнему составляет 20 человек.

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По данным властей, 45 человек получили тяжелые травмы, еще 56 - относительно тяжелые. Ранения оставшихся 392 человек пострадавших медики оценивают как легкие.

Первые подземные толчки в уезде Цзючжайгоу были зафиксированы вечером во вторник. Магнитуда самого сильного из них достигла 7,0. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 280-300 км к северо-западу от города Чэнду (административный центр провинции Сычуань).

Подземные толчки также ощущались в городах Ланьчжоу, Чунцин, Миньян и Сиань. На протяжении нескольких последующих часов было зафиксировано более 770 афтершоков. Для ликвидации последствий землетрясения экстренный штаб мобилизовал подразделения Народно-освободительной армии Китая, вооруженной милиции (внутренних войск), пожарных, полиции, а также народного ополчения.

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