СК не понятны новые выводы польских экспертов о наличии следов взрыва на обломках Ту-154М

ТАСС, 10 августа. Следственному комитету РФ не понятны новые выводы польских экспертов о наличии следов взрыва на обломках Ту-154М, так как с 2014 года дописследований не проводилось. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Абсолютно не понятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было, - подчеркнула она. - При этом никаких дополнительных осмотров или исследований обломков самолета польской стороной, в том числе членами новой польской комиссии по расследованию, с 2014 года не производилось".

По словам Петренко, на основании всей имеющейся информации и российские, и польские эксперты еще в 2011 году пришли к однозначному выводу, что именно столкновение с березой привело к началу разрушения воздушного судна. "Никаких разрушений судна до столкновения с березой не было", - сделала акцент официальный представитель СК, подчеркнув, что обломки лайнера хранятся на территории Российской Федерации в качестве вещественных доказательств по уголовному расследованию СК РФ.