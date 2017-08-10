Дело о вандализме возбуждено после порчи памятника "Они сражались за Родину" в Москве

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские возбудили дело о вандализме после порчи памятника "Они сражались за Родину", расположенного напротив Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ ("Вандализм"). Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Киргизии, зарегистрированный в городе Самаре", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина, находясь в стоянии алкогольного опьянения, рядом с домом 22/2 на Фрунзенской набережной, увидев памятник "Они сражались за Родину" погнул один из элементов, что обезобразило монумент.
Памятник в ноябре прошлого года открывали министр обороны России Сергей Шойгу и его коллеги из стран СНГ. Скульптурная композиция составлена по мотивам фильма "Они сражались за Родину". Шойгу тогда отметил, что это памятник людям, которые увековечили подвиг наших воинов и нашей страны в кино. Присутствие на открытии монумента министров обороны стран СНГ говорит о том, что у РФ с этими странами общая история, которую нужно "хранить, умножать, и передавать следующим поколениям", подчеркнул министр обороны РФ.
Шойгу тогда выразил надежду, что подобные памятники героям Великой Отечественной войны появятся на всей территории бывшего СССР.