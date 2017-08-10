Суд арестовал трех несовершеннолетних, обвиняемых в нападениях в Москве

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Перовский суд Москвы в четверг санкционировал арест пятерых молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, обвиняемых в нападений на граждан в Москве.
"По ходатайству следователя в отношении Шалина, Чиркина, а также двоих несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября, еще один подросток отправлен под домашний арест также до 4 октября", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Молодые люди обвиняются по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору"), ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего") и ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору и применением насилия, не опасного для жизни или здоровья").
18-летние Шалин и Чиркин являются самыми взрослыми участниками преступной группировки. Возраст несовершеннолетних обвиняемых составляет 14 и 15 лет.
Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, 29 июля обвиняемые вблизи жилого дома на Кетчерской улице напали на мужчину 1983 года рождения, избили и похитили у него банковскую карту, с которой впоследствии сняли 16 тыс. рублей. 2 августа группа молодых людей около железнодорожных путей избила 22-летнего молодого человека, чтобы завладеть его имуществом. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медпомощь. Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки.