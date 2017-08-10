РБК не согласен с решением суда по делу журналиста Соколова

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. РБК не согласен с вынесенным в четверг решением Тверского суда Москвы по делу своего сотрудника, журналиста Александра Соколова. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев.
"Исходя из открытых данных по процессу и той информации, которая есть в нашем распоряжении, мы не понимаем и не принимаем решения суда, - сказал он. - Мы поддерживали и поддерживаем Александра Соколова в этот непростой период".
Тверской суд Москвы приговорил Соколова к 3,5 годам колонии за организацию деятельности экстремистской организации. Журналист намерен обжаловать решение.
Суд также признал виновными и приговорил к четырем годам колонии двух других фигурантов дела - активистов Сергея Барабаша и Валерия Парфенова.
Всем инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Суд постановил также зачесть им в срок отбытия наказания время, проведенное под стражей.
Как установил суд, фигуранты дела участвовали в деятельности запрещенной на территории РФ организации "Армия воли народа", признанной Мосгорсудом в 2010 году экстремистским сообществом, которую они затем переименовали в инициативную группу по проведению референдума "За ответственную власть". Подсудимые обвинений в свой адрес не признавали.