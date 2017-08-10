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СК возбудил дело после травмирования ребенка футбольными воротами в Ростове-на-Дону

Происшествия
10 августа, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности по статье УК РФ "Халатность"

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о халатности по факту травмирования 14-летнего мальчика футбольными воротами на школьном стадионе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"В рамках расследования уголовного дела следователи всесторонне исследуют все обстоятельства произошедшего, установят конкретных должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности на территории образовательного учреждения, после чего будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по статье "Халатность", - сообщили в СК.

Ранее в одном из телесюжетов сообщалось, что в Ростове-на-Дону родители мальчика, которого едва не убило футбольными воротам на школьном стадионе, хотят привлечь директора учебного заведения к ответственности. По словам матери, ребенок подавал большие надежды в спорте, однако травма может помешать его спортивной карьере. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

По данным следствия, инцидент произошел пятого мая, когда мальчик 2003 года рождения во время игры в футбол на спортивной площадке гимназии номер 62 в Ростове-на-Дону повис на перекладине ворот для мини-футбола и стал подтягиваться на ней. В результате оторвались крепления ворот и они упали на правую ногу подростка. Мальчик был доставлен в больницу с закрытым переломом костей правой стопы.

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