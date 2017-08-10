СК возбудил дело после травмирования ребенка футбольными воротами в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело о халатности по факту травмирования 14-летнего мальчика футбольными воротами на школьном стадионе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела следователи всесторонне исследуют все обстоятельства произошедшего, установят конкретных должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности на территории образовательного учреждения, после чего будет решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности по статье "Халатность", - сообщили в СК.

Ранее в одном из телесюжетов сообщалось, что в Ростове-на-Дону родители мальчика, которого едва не убило футбольными воротам на школьном стадионе, хотят привлечь директора учебного заведения к ответственности. По словам матери, ребенок подавал большие надежды в спорте, однако травма может помешать его спортивной карьере. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

По данным следствия, инцидент произошел пятого мая, когда мальчик 2003 года рождения во время игры в футбол на спортивной площадке гимназии номер 62 в Ростове-на-Дону повис на перекладине ворот для мини-футбола и стал подтягиваться на ней. В результате оторвались крепления ворот и они упали на правую ногу подростка. Мальчик был доставлен в больницу с закрытым переломом костей правой стопы.