Мужчина упал на рельсы на станции метро "Братиславская"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина по неосторожности упал на пути на станции метро "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии и остался жив. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

"В 21:28 на станции метро "Братиславская" было снято напряжение для извлечения человека. Мужчина упал на пути по собственной неосторожности", - сказал Мышляев.

В течение 10 минут пострадавшего подняли с путей и снова подали напряжение.

Как уточнил Мышляев, после падения у мужчины диагностировали сотрясение мозга.