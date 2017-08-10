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Мужчина упал на рельсы на станции метро "Братиславская"

Происшествия
10 августа, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В результате инцидента пострадавший выжил, сотрудники метрополитена оперативно помогли ему выбраться на платформу

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мужчина по неосторожности упал на пути на станции метро "Братиславская" Люблинско-Дмитровской линии и остался жив. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

"В 21:28 на станции метро "Братиславская" было снято напряжение для извлечения человека. Мужчина упал на пути по собственной неосторожности", - сказал Мышляев.

В течение 10 минут пострадавшего подняли с путей и снова подали напряжение.

Как уточнил Мышляев, после падения у мужчины диагностировали сотрясение мозга.

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