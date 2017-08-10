Полиция проверяет информацию о стрельбе на востоке Москвы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о ранении мужчины на востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На службу "02" поступило сообщение о якобы ранении мужчины на Перовской улице. На место выехали сотрудники полиции. Данная информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация о стрельбе на остановке на Перовской улице. По данным СМИ, неизвестный выстрелил в спину человеку.