Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла

Происшествия
10 августа, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В четверг вечером такое срочное поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла, обратившуюся к президенту РФ во время "Прямой линии". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Смотрите также

Бастрыкин поручил срочно возбудить дело из-за необеспечения инвалида из Орла лекарствами

Глава СК поручил проверить отказ возбудить дело о необеспечении инвалида лекарствами

"Следствию предстоит установить объективную истину по делу и дать оценку полноте действий должностных лиц администрации Орловской области, в чью компетенцию входит организация работы по льготному обеспечению отдельной категории граждан лекарственными препаратами. В ходе предварительного следствия будут проверены и другие подобные факты нарушения прав граждан", - сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело по данному факту. Кроме того, в связи с тем, что региональным подразделением СК России ранее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области. Если в ходе проверки выяснится, что в возбуждении уголовного дела было отказано незаконно, виновные сотрудники следственного управления понесут серьезное наказание.

Смотрите также

Аварийное жилье, маткапитал и обеспечение лекарствами: соцблок "Прямой линии" Путина

Инвалид 1 группы из Орла пожаловалась главе государства в ходе "Прямой линии", что была вынуждена добиваться обеспечения необходимыми лекарствами через суд. В ходе судебного процесса было установлено, что именно из-за бездействия властей жительница Орла долгое время не получала жизненно необходимых препаратов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Бастрыкин, Александр Иванович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
2
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
3
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР
4
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета и норм международного права
5
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
6
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
7
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама