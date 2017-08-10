СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла, обратившуюся к президенту РФ во время "Прямой линии". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следствию предстоит установить объективную истину по делу и дать оценку полноте действий должностных лиц администрации Орловской области, в чью компетенцию входит организация работы по льготному обеспечению отдельной категории граждан лекарственными препаратами. В ходе предварительного следствия будут проверены и другие подобные факты нарушения прав граждан", - сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело по данному факту. Кроме того, в связи с тем, что региональным подразделением СК России ранее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, Александр Бастрыкин дал указание центральному аппарату проверить действия своих подчиненных в Орловской области. Если в ходе проверки выяснится, что в возбуждении уголовного дела было отказано незаконно, виновные сотрудники следственного управления понесут серьезное наказание.

Инвалид 1 группы из Орла пожаловалась главе государства в ходе "Прямой линии", что была вынуждена добиваться обеспечения необходимыми лекарствами через суд. В ходе судебного процесса было установлено, что именно из-за бездействия властей жительница Орла долгое время не получала жизненно необходимых препаратов.