Мосгорсуд проверит законность решения по иску Усманова к Навальному

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу проверит законность решения по иску о защите чести и достоинства предпринимателя Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
В жалобе ответчики просят отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении иска бизнесмена.
31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Усманова к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование. Как отмечается в решении, Навальным и ФБК "никаких достоверных доказательств в подтверждение того, что Усманов давал взятку Медведеву, Шувалову или иным российским чиновникам в суд представлено не было". Распространенные ответчиками данные, говорится в документе, являются, по сути, предположениями и общими рассуждениями "в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений".
В соответствии с решением, Навальный обязан удалить признанные судом "не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что "Усманов А. Б. дал взятку Д. А. Медведеву путем пожертвования земельного участка с постройкам в селе Знаменское фонду "Соцгоспроект", Усманов А. Б. осуществляет цензуру в издательском доме "Коммерсант", Усманов А. Б. дал взятку И. И. Шувалову", Усманов А. Б. является преступником, давал взятки Д. А. Медведеву и другим российским чиновникам, похитил советские горно-обогатительные комбинаты и недоплачивает налоги". Данные публикации ответчики должны удалить на трех сайтах, в канале YouTube, а также в Facebook в течении 10 дней после вступления решения суда в силу. Опровержение должно находиться на указанных интернет-ресурсах не менее трех месяцев.
После окончания судебного разбирательства Навальный заявил, что не намерен исполнять решение суда и удалять информацию, признанную не соответствующей действительности. В пресс-службе Усманова намерены добиться исполнения Навальным судебного решения.