СМИ: в Аргентине в офисе занимавшейся подготовкой к праймериз компании взорвалась бомба

Серьезно усилившиеся английские клубы начинают чемпионат страны по футболуСпорт 11 августа, 0:30
Турок Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метровСпорт 11 августа, 0:06
Американец Тейлор стал трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике в тройном прыжкеСпорт 11 августа, 0:00
Американка Картер стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерамиСпорт 10 августа, 23:48
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из РоссииМеждународная панорама 10 августа, 23:38
Ласицкене сказала, что переезд в другой отель никак не повлиял на ее настрой на ЧМСпорт 10 августа, 23:35
Приход нового инвестора повысит устойчивость Генбанка и сделает кредиты в Крыму доступнееЭкономика и бизнес 10 августа, 23:29
Бразильский футболист "Краснодара" Налдо перешел в "Эспаньол"Спорт 10 августа, 23:24
Ласицкене: конкуренция в финале ЧМ в женских прыжках в высоту будет очень высокаяСпорт 10 августа, 23:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство сработало в офисе аргентинской компании Indra, специализирующейся на организации выборов, в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias.
По данным его источников, бомба находилась внутри конверта. Открывшая его сотрудница серьезно пострадала и была госпитализирована. Ранения также получил еще один человек.
Indra занимается подготовкой праймериз, которые должны пройти в Аргентине 13 августа. На них будут определены кандидаты, которые примут участие в парламентских выборах, назначенных на 22 октября.