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СМИ: в Аргентине в офисе занимавшейся подготовкой к праймериз компании взорвалась бомба

Происшествия
11 августа, 0:25 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 11, августа. /ТАСС

В результате инцидента пострадали два человека

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 августа. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство сработало в офисе аргентинской компании Indra, специализирующейся на организации выборов, в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias.

По данным его источников, бомба находилась внутри конверта. Открывшая его сотрудница серьезно пострадала и была госпитализирована. Ранения также получил еще один человек.

Indra занимается подготовкой праймериз, которые должны пройти в Аргентине 13 августа. На них будут определены кандидаты, которые примут участие в парламентских выборах, назначенных на 22 октября.

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