Пограничники на Камчатке задержали судно под флагом Молдавии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району задержало в Охотском море судно под флагом Молдавии за нарушение законодательства о континентальном шельфе. Рыболовная шхуна "Северус" не была оборудована техническими средствами контроля, что позволяло ей оставаться невидимым для пограничников. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

"Пограничным управлением ФСБ России по восточному арктическому району в Охотском море обнаружено судно, не оборудованное техническими средствами контроля. Судно имеет наименование РШ "Северус", флаг Республики Молдова, порт приписки Джурджулешты. Экипаж состоит из 13 человек - восемь граждан Российской Федерации и пять граждан Украины", - говорится в сообщении.

На борту шхуны обнаружено промысловое оборудование, а в морозильном помещении - наживка весом более 3,5 тонн. Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. Документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне России, и судовой журнал отсутствуют.

"В действиях капитана предусматриваются признаки преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ст. 253 УК РФ ("Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ")", - сообщила пресс-служба.

Судно планируется доставить в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий.

Отмечается, что в 2014 году судно уже задерживалось пограничниками за незаконную деятельность в российских водах.