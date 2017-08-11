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СМИ: полиция задержала в Китае 32 расхитителя древних захоронений

Происшествия
11 августа, 5:22 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 11, августа. /ТАСС

Полицейские изъяли у злоумышленников около 300 древних артефактов, три из которых относятся к категории высшего национального достояния

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ПЕКИН, 11 августа. /ТАСС/. Китайские правоохранительные органы северо-западной провинции Шэньси провели несколько операций по задержанию 32 лиц, причастных к хищениям древних реликвий из захоронений эпохи династии Западная Чжоу (1046-770 гг. до н. э.). Об этом сообщила газета "Хуашанбао".

В ходе расследования полиции удалось раскрыть деятельность семи организованных преступных группировок, промышлявших расхищением могил. Общее число лиц, подозреваемых в причастности к этой деятельности, составляет как минимум 86 человек, 54 из них объявлены в розыск. Прокуратура возбудила дела по нескольким уголовным статьям.

В общей сложности у злоумышленников изъято около 300 древних артефактов, три из них относятся к категории высшего национального достояния. При обысках полиция выявила незаконные денежные средства на сумму 6,3 млн юаней (около $950 тыс.), конфисковала 16 транспортных средств. Ведется следствие.

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