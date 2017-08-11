Ураган "Франклин" отрезал от "большой земли" более 10 тыс. человек на востоке Мексики

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МЕХИКО, 11 августа. /ТАСС/. Жители 43-х населенных пунктов в центральной части штата Веракрус в четверг оказались временно отрезаны от "большой земли" из-за урагана "Франклин". Мощные ливни, обрушившиеся на центральную часть региона, привели к обвалу моста в муниципалитете Мариано-Эскобедо. По данным властей, последствия удара стихии затронули порядка 13 тыс. человек.
"До настоящего времени сведений о пострадавших не поступало", - цитирует газета El Universal главу Управления гражданской обороны восточного региона Сальвадора Вальдивию. Спасатели ведут ликвидацию последствий стихийного бедствия.
В ночь на вторник "Франклин" еще как тропический шторм прошел над территорией штата Кинтана-Роо на карибском побережье Мексики, не причинив серьезного ущерба.
В августе 2016 года в Мексике при прохождении урагана "Эрл" погибли не менее 49 человек. Основной удар стихии тогда пришелся на штаты Веракрус и Пуэбла.