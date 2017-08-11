Более 650 домов за сутки освободились от воды в зоне паводка в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Более 650 жилых домов в 13 населенных пунктах освободились за сутки от воды в зоне паводка в Приморском крае. Восстановлены 17 участков поврежденных автодорог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Подтопленными остаются пять муниципальных образований - Уссурийский городской округ, Михайловский, Хасанский, Надеждинский и Пограничный районы. За сутки вода ушла из 13 населенных пунктов (на 10 августа было подтоплено 29 сел - прим. ТАСС), 652 домов, пять социально значимых объектов",- говорится в сообщении.
Быстрый спад воды позволил вести активные восстановительные работы. Отмечается, что за сутки компания "Примавтодор" восстановила 17 участков дорог. Работы ведутся еще на 40 участках.
Помощь оказывает армия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, в минувшие сутки военнослужащие на автомобилях повышенной проходимости доставили пенсии, 5 т продуктов и 400 л питьевой воды жителям сел Кугуки и Линевичи. Подвижные санитарно- эпидемиологические группы ВВО проводят ежедневный мониторинг состояния водопроводной воды военных городков и населенных пунктов.
7 августа ливни спровоцировали в Приморском крае паводки, был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Владимир Миклушевский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий паводка. По данным на утро 11 августа, в крае остаются подтопленными 1019 придомовых территорий. В пунктах временного размещения находится 131 человек, в том числе 48 детей.