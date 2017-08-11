СМИ: полиция Шанхая за год предотвратила переводы средств мошенникам на $15 млн

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Шанхайскому Центру по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, работающему с июля 2016 года, удалось предотвратить попадание в руки преступников 97 млн юаней ($15 млн). Такие данные со ссылкой на местную полицию приводит в пятницу газета "Шанхай жибао".

Сотрудники данного центра посредством СМС-сообщений или звонков смогли за указанный период предупредить свыше 120 тыс. человек, которые потенциально могли понести финансовые потери от действий мошенников. Результатом деятельности этого подразделения полиции стало снижение за последние 12 месяцев общего числа подобных преступлений на 38%, а также сокращение на 36% присвоенных мошенниками средств - до 920 млн юаней ($139 млн). Специалистам центра удалось раскрыть свыше 5,5 тыс. случаев телефонного и интернет- мошенничества, а также задержать более 1,6 тыс. подозреваемых.

Шанхайский центр по борьбе с телефонным и интернет- мошенничеством по своим возможностям считается самым передовым из всех подобных структур в Китае. Он работает в тесном сотрудничестве с различными финансовыми учреждениями, платежными системами и интернет-платформами, применяя современные наработки в сфере высоких технологий и программного обеспечения.

Активно ведется и работа по информированию населения о потенциальных рисках. В итоговом годовом отчете сотрудниками центра подготовлена и опубликована памятка для населения с перечислением десяти наиболее распространенных телекоммуникационных мошеннических схем.