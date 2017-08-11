Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАО

Происшествия
11 августа, 7:16 UTC+3 ТАСС

Возгорание на скважине Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения произошло вечером 10 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 августа. Восемь человек госпитализированы при возгорании нефтяной скважины в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в пятницу на сайте Минэнерго РФ.

"10 августа в 21:10 (19:10 мск) в Нижневартовском районе на скважине №1825 (40 км южнее города Радужный) Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием и возгоранием. По предварительным данным, пострадали и с травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, организовано тушение силами аварийной спасательной военизированной части.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: слова Трампа о сокращении персонала дипмиссий США в РФ задели Госдепартамент
2
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
3
СМИ: житель КНДР по морю переплыл в Южную Корею
4
"Известия": МЭР готовит поправки в закон о техосмотре
5
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
6
Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАО
7
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама