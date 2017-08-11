Восемь человек пострадали при возгорании на нефтяной скважине в ХМАО

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ТАСС, 11 августа. Восемь человек госпитализированы при возгорании нефтяной скважины в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в пятницу на сайте Минэнерго РФ.
"10 августа в 21:10 (19:10 мск) в Нижневартовском районе на скважине №1825 (40 км южнее города Радужный) Ван-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием и возгоранием. По предварительным данным, пострадали и с травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, организовано тушение силами аварийной спасательной военизированной части.