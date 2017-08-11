Компания: возгорание на месторождении "Роснефти" произошло во время работ подрядчика

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Возгорание на скважине Ван-Еганского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло во время проведения подрядных работ на площадке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия".

"На одной из скважин Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") при производстве работ подрядной организацией ООО "Интегра-Бурение" произошло возгорание нефтегазовой смеси и бурового станка. Восемь работников подрядной организации получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь", - отмечается а сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работают противофонтанные и пожарные службы, ситуацию на площадке и работы по ликвидации последствий возгорания контролирует оперативно созданный штаб.

Площадь пожара, по данным Минэнерго, составила 800 кв. м. Ведется расследование причин аварии.

Ван-Еганское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Нижневартовском районе ХМАО. ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.