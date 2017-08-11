Три человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области

ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Пожар площадью 110 кв. м в резервуаре с пятью тоннами топлива ликвидирован на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Усть-Кут Иркутской области. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, информация о возгорании резервуара с остатками топлива поступила на пульт спасателей около 10 часов утра (05:00 мск). Была угроза распространения пламени на соседние хранилища топлива.

"Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение. Три работника предприятия, пострадавшие в результате возгорания, экстренно госпитализированы с ожогами в районную больницу", - уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось избежать дальнейшего распространения огня, резюмировали в МЧС.