Три человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Иркутской области

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ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/. Пожар площадью 110 кв. м в резервуаре с пятью тоннами топлива ликвидирован на нефтеперерабатывающем предприятии в городе Усть-Кут Иркутской области. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, информация о возгорании резервуара с остатками топлива поступила на пульт спасателей около 10 часов утра (05:00 мск). Была угроза распространения пламени на соседние хранилища топлива.
"Прибывшие на место пожарные в течение часа ликвидировали открытое горение. Три работника предприятия, пострадавшие в результате возгорания, экстренно госпитализированы с ожогами в районную больницу", - уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности при откачке топлива из резервуара. Благодаря автоматически сработавшей системе орошения и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось избежать дальнейшего распространения огня, резюмировали в МЧС.