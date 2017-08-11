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Власти ХМАО взяли на особый контроль ЧП на месторождении "Роснефти"

Происшествия
11 августа, 9:20 UTC+3 ТАСС

В департаменте общественных и внешних связей региона заявили о готовности оказать дополнительную помощь в тушении пожара

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ТАСС, 11 августа. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) взяли на особый контроль ситуацию с возгоранием на Ван-Еганском месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти"), где пострадали восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Правительство региона взяло данное ЧП на особый контроль. С нашей стороны все возможные службы задействованы в ликвидации ЧП. Если нужна будет дополнительная помощь, то мы окажем ее. Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь, они находятся в больнице", - уточнили в департаменте.

Ранее ТАСС сообщал, что прокурор ХМАО-Югры Евгений Ботвинкин поручил прокурору Нижневартовского района выехать на место происшествия и организовать проверку по факту ЧП. По данным ведомства, будет проведено выяснение причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации. Поручено проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.

ЧП произошло в 21:10 (19:10 по мск) 10 августа, площадь возгорания составляет 800 кв. м. В настоящее время на месте ЧП работают противофонтанные и пожарные службы, ситуацию на площадке и работы по ликвидации последствий возгорания контролирует оперативно созданный штаб. Восемь человек с ожогами госпитализированы в больницу города Радужный.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.

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