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СК в ЯНАО начал проверку сообщения о якобы нетрезвом полицейском за рулем

Происшествия
11 августа, 9:49 UTC+3 ТАСС

Ранее в интернете появилось видео, на котором полицейский из Пуровского района предлагает поспорить на 300 тысяч рублей о том, что не накажут за пьяную езду

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ТАСС, 11 августа. Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали проверку в связи с публикацией видеоролика, на котором запечатлен полицейский, возможно, находящийся в нетрезвом состоянии за рулем. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время опрашиваются очевидцы происшедшего, в том числе автор видеозаписи и иные гражданские лица, которые присутствовали при высказываниях сотрудника полиции. Опрашиваются сотрудники полиции, чей служебный автомобиль виден на видеозаписи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что отделением полиции по Пуровскому району проводится служебная проверка сообщений о пьянстве сотрудника за рулем. На время проведения проверки подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей.

На кадрах ролика, размещенного в интернете, видно, как полицейский из Пуровского района на камеру заявляет, что его никто не накажет за пьяную езду на автомобиле, после чего спорит с автором ролика на 300 тысяч рублей, что не получит даже выговора.

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