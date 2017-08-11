СК в ЯНАО начал проверку сообщения о якобы нетрезвом полицейском за рулем

ТАСС, 11 августа. Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали проверку в связи с публикацией видеоролика, на котором запечатлен полицейский, возможно, находящийся в нетрезвом состоянии за рулем. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время опрашиваются очевидцы происшедшего, в том числе автор видеозаписи и иные гражданские лица, которые присутствовали при высказываниях сотрудника полиции. Опрашиваются сотрудники полиции, чей служебный автомобиль виден на видеозаписи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что отделением полиции по Пуровскому району проводится служебная проверка сообщений о пьянстве сотрудника за рулем. На время проведения проверки подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей.

На кадрах ролика, размещенного в интернете, видно, как полицейский из Пуровского района на камеру заявляет, что его никто не накажет за пьяную езду на автомобиле, после чего спорит с автором ролика на 300 тысяч рублей, что не получит даже выговора.