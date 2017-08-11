СМИ: якобы планировавший сбить самолет США в Турции россиянин получил шесть лет тюрьмы

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АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Гражданина России, который якобы планировал при помощи дрона сбить один из базирующихся на военной базе Инджирлик самолетов США, приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом сообщила в пятницу газета Sabah.
Издание уточняет, что приговор был вынесен заочно, то есть еще до ареста Бакиева в четверг. Россиянин числился в розыске, поскольку в его отношении было вынесено судебное постановление на заключение под стражу. Сейчас, по данным газеты, он все еще находится под следствием.
23-летнего Бакиева обвиняли в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). По версии следствия, мужчина планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.
В четверг пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила ТАСС, что сотрудники дипмиссии "проводят необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств этого дела".