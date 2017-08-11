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СМИ: якобы планировавший сбить самолет США в Турции россиянин получил шесть лет тюрьмы

Происшествия
11 августа, 11:24 дата обновления: 11 августа, 12:16 UTC+3

Ранее 23-летнему Ренату Бакиеву предъявили обвинения в причастности к "Исламскому государству"

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Ренат Бакиев во время задержания

Ренат Бакиев во время задержания

© DHA-Depo Photos via AP

АНКАРА, 11 августа. /ТАСС/. Гражданина России, который якобы планировал при помощи дрона сбить один из базирующихся на военной базе Инджирлик самолетов США, приговорили к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом сообщила в пятницу газета Sabah.

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Издание уточняет, что приговор был вынесен заочно, то есть еще до ареста Бакиева в четверг. Россиянин числился в розыске, поскольку в его отношении было вынесено судебное постановление на заключение под стражу. Сейчас, по данным газеты, он все еще находится под следствием.

23-летнего Бакиева обвиняли в причастности к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). По версии следствия, мужчина планировал совершить теракт там, где собираются высшие американские офицеры, а также в центре общества алевитов.

В четверг пресс-атташе посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила ТАСС, что сотрудники дипмиссии "проводят необходимую работу по уточнению данной информации и прояснению обстоятельств этого дела".

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