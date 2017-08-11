Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ставрополье следователи проверят факт предоставления сиротам квартир возле лепрозория

Происшествия
11 августа, 11:36 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 11, августа. /ТАСС

В правоохранительных органах также отметили, что место расположено в отдалении от социальной инфраструктуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту предоставления детям-сиротам на Ставрополье жилья возле действующего лепрозория и в отдалении от социальной инфраструктуры. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по краю.

"Начата процессуальная проверка по факту представления жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Терском Георгиевского района рядом с действующим лепрозорием, где полностью отсутствует социальная инфраструктура. Сообщается, что все они не живут в предоставленных квартирах и вынуждены снимать себе жилье в Георгиевске", - уточняется в сообщении.

Проверка начата после обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта и появления информации в местных СМИ. По данным ОНФ, квартиры в доме рядом с лепрозорием в 2016 году получили девять детей-сирот. Санитарная зона лечебного учреждения начинается в 50 м от строения, в лепрозорий приезжают пациенты не только с территории края, но и со всей России.

Следователи проверят и изучат все доводы, представленные в обращении, а также обстоятельства приобретения жилья для детей-сирот рядом с санитарной зоной. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Две трети россиян хотели бы жить в частных домах
4
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57
5
Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
Темы дня
Новости партнеров
Реклама