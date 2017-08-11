На Ставрополье следователи проверят факт предоставления сиротам квартир возле лепрозория

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Следователи организовали проверку по факту предоставления детям-сиротам на Ставрополье жилья возле действующего лепрозория и в отдалении от социальной инфраструктуры. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по краю.

"Начата процессуальная проверка по факту представления жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Терском Георгиевского района рядом с действующим лепрозорием, где полностью отсутствует социальная инфраструктура. Сообщается, что все они не живут в предоставленных квартирах и вынуждены снимать себе жилье в Георгиевске", - уточняется в сообщении.

Проверка начата после обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта и появления информации в местных СМИ. По данным ОНФ, квартиры в доме рядом с лепрозорием в 2016 году получили девять детей-сирот. Санитарная зона лечебного учреждения начинается в 50 м от строения, в лепрозорий приезжают пациенты не только с территории края, но и со всей России.

Следователи проверят и изучат все доводы, представленные в обращении, а также обстоятельства приобретения жилья для детей-сирот рядом с санитарной зоной. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, отмечают в пресс-службе.