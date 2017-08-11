Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобы на продление ареста фигурантам дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобы троих обвиняемых по делу о хищениях в АНО "Седьмая студия", передает корреспондент ТАСС.

"Обвиняемый [бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей] Малобродский подал замечания на протокол заседания суда первой инстанции. Эти замечания пока в суд не поступили и не рассмотрены, поэтому суд принимает решение о снятии жалоб с рассмотрения до выполнения требований закона относительно замечаний обвиняемого к протоколу", - огласила свое решение судья. Согласно закону, Мосгорсуд вернется к рассмотрению жалоб после поступления замечаний на протокол судебного заседания.

Ранее Басманный суд Москвы до 19 октября продлил Малобродскому срок ареста. До этого же времени продлен срок содержания под стражей и бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой, а также срок домашнего ареста экс-гендиректору студии Юрию Итину.

Мосгорсуд в среду огласил показания Масляевой против режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела. В показаниях говорится, что "Седьмая студия" была создана "для хищения средств". В то же время Серебренников остается в статусе свидетеля по делу.

В судебном заседании также была оглашена информация о том, что фигурантам дела предъявлены расширенные обвинения, а общая сумма ущерба в настоящее время оценивается в 68 млн рублей.

Малобродский отбывает арест в СИЗО №1 ("Матросская Тишина"). Он был задержан по подозрению в хищении выделенных организации бюджетных средств, свою вину не признает. Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК России по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), затем дело передали в управление по особо важным делам СК.

Дело о хищении

По версии следствия, лицами из числа руководства АНО "Седьмая студия" с 2011 года по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Следствие считает, что Малобродский, Итин и Масляева подготовили фиктивные документы на подготовку гастролей и постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который поставлен не был. По данному эпизоду им вменяется хищение более 2 млн рублей.

Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" была создана в июле 2011 года для реализации проекта Кирилла Серебренникова "Платформа", заявленного как комплекс акций на стыке театра, музыки, танца и визуального искусства. Затраты на проект возмещались субсидиями из федерального бюджета.

Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.