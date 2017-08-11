СК проверяет данные об отказе администрации ресторана в Москве пустить незрячую девушку

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ об отказе администрации московского ресторана пустить в заведение инвалида по зрению. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Из сообщения СМИ следует, что вечером 10 августа работники одного из московских ресторанов не пустили на его территорию незрячую молодую девушку в сопровождении парня, ссылаясь на якобы действующие в заведении правила технической безопасности", - сообщила она.

Следователи установят все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, речь идет о ресторане "Седьмое небо" в Останкинской телебашне. Сообщалось, что девушку не пустили в ресторан, так как инвалиды первой и второй групп, пользующиеся тростью, не допускаются в ресторан из-за трудностей при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.