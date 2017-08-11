На Кубани двух врачей обвиняют в смерти мужчины, которого не приняли перед Новым годом

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КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Двое врачей в Гулькевичском районе Краснодарского края попали под уголовное преследование после того, как, по версии следствия, 31 декабря 2016 года отказали в госпитализации пожилому мужчине, который на следующий день скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, 68-летнего мужчину дважды привозила в больницу скорая помощь с предварительным диагнозом "почечная колика", однако дежурные врачи-терапевты в течение суток отказывали ему в госпитализации, не проводя необходимых исследований.
"В результате преступных действий врачей мужчина скончался в реанимационном отделении больницы 1 января 2017 года от лекарственной нефропатии, осложнившейся почечной недостаточностью. Своевременная госпитализация, диагностика, установление верного диагноза и начало эффективных методов терапии помогли бы избежать смерти потерпевшего", - считают в следственном управлении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на три года.