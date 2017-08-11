Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Кубани двух врачей обвиняют в смерти мужчины, которого не приняли перед Новым годом

Происшествия
11 августа, 12:30 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, августа. /ТАСС

Мужчину в больницу два раза привозила скорая помощь

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Двое врачей в Гулькевичском районе Краснодарского края попали под уголовное преследование после того, как, по версии следствия, 31 декабря 2016 года отказали в госпитализации пожилому мужчине, который на следующий день скончался. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, 68-летнего мужчину дважды привозила в больницу скорая помощь с предварительным диагнозом "почечная колика", однако дежурные врачи-терапевты в течение суток отказывали ему в госпитализации, не проводя необходимых исследований.

"В результате преступных действий врачей мужчина скончался в реанимационном отделении больницы 1 января 2017 года от лекарственной нефропатии, осложнившейся почечной недостаточностью. Своевременная госпитализация, диагностика, установление верного диагноза и начало эффективных методов терапии помогли бы избежать смерти потерпевшего", - считают в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на три года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Две трети россиян хотели бы жить в частных домах
4
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57
5
Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
Темы дня
Новости партнеров
Реклама