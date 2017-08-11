Резиденцию Дутерте эвакуировали из-за землетрясения

ТАСС, 11 августа. Сотрудников официальной резиденции президента Филиппин Родриго Дутерте в Маниле эвакуировали в пятницу из-за мощного землетрясения в Южно-Китайском море близ западного побережья страны. Об этом сообщило агентство BNO News.

Оно не сообщает, где находился сам Дутерте во время землетрясения. Срезу после подземных толчков людей эвакуировали из многих жилых, деловых и общественных зданий Манилы, в том числе из штаб-квартиры МИД и помещений столичного университета.

Как сообщил Китайский сейсмологический центр, магнитуда подземных толчков составила 6,5. О разрушениях или пострадавших информация не поступала. По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 8 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,1 км.