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Резиденцию Дутерте эвакуировали из-за землетрясения

Происшествия
11 августа, 12:42 UTC+3 ТАСС

После подземных толчков людей эвакуировали также из штаб-квартиры МИД и помещений университета в Маниле

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ТАСС, 11 августа. Сотрудников официальной резиденции президента Филиппин Родриго Дутерте в Маниле эвакуировали в пятницу из-за мощного землетрясения в Южно-Китайском море близ западного побережья страны. Об этом сообщило агентство BNO News.

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Оно не сообщает, где находился сам Дутерте во время землетрясения. Срезу после подземных толчков людей эвакуировали из многих жилых, деловых и общественных зданий Манилы, в том числе из штаб-квартиры МИД и помещений столичного университета.

Как сообщил Китайский сейсмологический центр, магнитуда подземных толчков составила 6,5. О разрушениях или пострадавших информация не поступала. По информации Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 8 км к северо-западу от населенного пункта Балаян. Очаг землетрясения залегал на глубине 168,1 км.

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