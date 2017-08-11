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Экс-президент московского банка приговорен к 3,5 года за хищение 426 млн рублей

Происшествия
11 августа, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Фигурант дела о растрате вместе с неустановленными соучастниками проводил сделки по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего руководителя одного из столичных банков к 3,5 года колонии за хищение 426 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Хамовническим районным судом Москвы фигуранту вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев", - сообщила она.

Бывший президент одного из банков совместно с неустановленными лицами проводил сделки по приобретению фиктивных ценных бумаг у фирм-однодневок. Впоследствии деньги банка, поступившие на расчетные счета этих фирм, участники организованной группы использовали по своему усмотрению. Материальный ущерб, причиненный банку, превысил 426 млн рублей.

В марте этого года бывший руководитель банка был задержан. Ему было предъявлено обвинение ст. 160 УК РФ ("Растрата"), после чего он был арестован.

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