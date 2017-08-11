СК возбудил дело о халатности чиновников из-за побоев детей в семье в Калужской области

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ТАСС, 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников в Калужской области из-за побоев детей в многодетной семье. По версии следствия, чиновники не выполняли обязанности по защите прав несовершеннолетних, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ.
"По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами отдела образования администрации Мещовского района обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей", - сказали в ведомстве.
3 августа 2017 года на одном из федеральных каналов вышла программа о многодетной жительнице города Мещовск Калужской области, которая не занималась воспитанием детей. В тот же день СК начал доследственную проверку.
По версии следствия, с 2014 года жительница Мещовского района неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей родителя. Женщина не сообщала, когда ее сын 2007 года рождения уходил из дома, а также не принимала мер по лечению ребенка. Она привлекалась к уголовной ответственности за избиение мальчика, а также фактически не осуществляла опеку за дочерью 2000 года рождения. Летом 2017 года женщину лишили родительских прав в отношении двоих детей, на ее попечении остался младший ребенок 2012 года рождения.
"Следствие полагает, что принимаемые местными чиновниками меры профилактики в отношении данной семьи были недостаточно эффективными и своевременными и повлекли нарушение прав несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.