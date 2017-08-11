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Четыре человека пострадали в результате задымления поезда в лондонском метро

Происшествия
11 августа, 13:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, августа. /ТАСС

Состав оказался охвачен пламенем, со станции Oxford Circus были эвакуированы все пассажиры

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ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Четверо человек пострадали и двое из них были госпитализированы в результате задымления поезда в лондонском метро. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель службы скорой помощи британской столицы.

"На месте происшествия мы оказали помощь четырем пациентам в связи с их отравлением угарным газом и отправили двоих в больницу в качестве меры предосторожности", - информировал сотрудник службы, чьи слова привело агентство Press Association. Жизни госпитализированных пассажиров метро ничего не угрожает.

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По его словам, медики прибыли на место происшествия менее чем через пять минут после получения ими сигнала о задымлении поезда, который поступил в 08:53 по местному времени (10:53 мск).

Поезд лондонского метрополитена, двигавшийся по линии Bakerloo, оказался охвачен пламенем, а в его вагонах произошло задымление. Свидетели утверждают, что дым стал заполнять внутренние помещения поезда, когда он проезжал через туннель перед станцией Oxford Circus, откуда впоследствии были эвакуированы все пассажиры.

Официальный представитель Лондонской пожарной бригады охарактеризовал возникший в поезде пожар как незначительный, сообщив, что ведется расследование причин возгорания. Ранее транспортная полиция Великобритании заявила, что на данный момент не рассматривает инцидент как подозрительный.

После данного происшествия движение поездов по линии Bakerloo было приостановлено, а станция Oxford Circus - закрыта.

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