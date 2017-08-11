ФАС уличила "Седьмой континент" в Подмосковье в дискриминации поставщиков

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Московской области уличило торговую сеть "Седьмой континент" в создании дискриминационных условий для поставщиков в регионе.

"В договорах поставки АО "Седьмой континент" установлены различные требования к размеру и сроку выплаты поставщиком гарантийной суммы в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору, различных штрафных санкций для поставщиков, а также различных условий по выплате вознаграждений, что свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу", - сообщили в ФАС в пятницу.

"Седьмой континент" не смог предоставить оперативный комментарий ТАСС.

Управление возбудило в отношении "Седьмого континента" дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

ФАС проверила "Седьмой континент" в рамках поручения правительства РФ о мониторинге и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, добавили в управлении.