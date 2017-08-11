Навальный проиграл иск к Усманову

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу отказал Алексею Навальному в удовлетворении жалобы на решение по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Таким образом, решение суда по иску вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Теперь Навальный в течение 10 суток должен удалить признанную не соответствующей действительности информацию об Усманове с трех сайтов, на канале в YouTube, а также в Facebook.

Защита Навального сообщила, что собирается обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). "Мы будем добиваться отмены решения, которое считаем незаконным и необоснованным, в президиуме Мосгорсуда, в Верховном суде, а затем обратимся в ЕСПЧ", - сказал ТАСС адвокат Иван Жданов.

В свою очередь представители Усманова выразили удовлетворение решением Мосгорсуда. "Мы удовлетворены решением, так как то, о чем мы просили в Люблинском суде, апелляционная инстанция подтвердила", - отметила адвокат Элеонора Сергеева.

Позиции сторон

В ходе заседания сторона ответчика снова заявила ходатайства, поданные и отклоненные в суде первой инстанции. Адвокаты Навального просили допросить ряд свидетелей, в том числе бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, которых Люблинский суд в рамках рассмотрения иска отказался допрашивать. "Просим также вызвать в суд и допросить в качестве свидетеля Илью Елисеева - главу наблюдательного проекта "Соцгоспроект", который может пояснить вопрос о передаче имущества дома и земельного участка как взятки от Усманова фонду", - отметил юрист ФБК Вячеслав Гимади. Апелляционная коллегия оставила эти ходатайства без рассмотрения.

Представители истца просили суд оставить в силе ранее вынесенное решение по иску. "Взятку можно дать только должностному лицу, а гражданину дать взятку невозможно. Но [премьер-министру РФ Дмитрию] Медведеву как гражданину ничего не передавалось от Усманова, как утверждается в фильме, который порочит честь и достоинство нашего доверителя", - подчеркнул адвокат Генрих Падва. "Стыдно, что коллега Навальный представляет такие доказательства, поставив в основу доказательств иностранные газетные публикации, которые порочат честь людей", - добавил юрист.

Кроме того, в судебном заседании были просмотрены фрагменты фильма Навального, ставшие предметом разбирательства в суде. Ответчик и истец на судебное заседание не явились. Решение было вынесено в присутствии их представителей.

Предмет иска

Поводом для обращения в суд стал опубликованный в начале марта видеоматериал ФБК, в котором шла речь об однокурснике Медведева Елисееве и связанном с ним фонде "Соцгоспроект", который получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Усманов просил признать распространенные в материале ФБК сведения не соответствующими действительности и обязать Навального опровергнуть их. При этом финансовых претензий бизнесмен к Навальному не заявлял.

Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%), который контролирует ведущего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", а также оператора мобильной связи "Мегафон" и компанию Mail.Ru.

Бизнесмен также владеет издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий.