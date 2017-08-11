Трое подмосковных полицейских подозреваются в покровительстве владельцу игорных клубов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Трое полицейских стали фигурантами уголовного дела о покровительстве организатору азартных игр в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Как установлено следствием, начальник отдела полиции, его заместитель и старший участковый уполномоченный полиции вступили между собой в преступный сговор, направленный на осуществление покровительства незаконной деятельности местного жителя по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием оборудования вне игорной зоны на территории Мытищ Московской области", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). С апреля по июль в рамках проверок было изъято игорное оборудование. По данным следствия, полицейские не приняли никаких мер по пресечению незаконной деятельности владельца игорных клубов, подменили компьютерное оборудование, чтобы скрыть совершенное преступление. Также они незаконно выдали изъятое в ходе проверок оборудование, направив на экспертное исследование иное оборудование.

Начальник отдела полиции и старший участковый уполномоченный отправлены под домашний арест, замначальника отдела отпущен под подписку о невыезде.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители.