На горящей скважине в ХМАО упала буровая вышка

ТАСС, 11 августа. Буровая вышка упала при пожаре на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти"). Об этом сообщили в пятницу в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"Буровая вышка упала, огонь воздействует на расположенные рядом скважины. <…> Сегодня по состоянию на 13:00 продолжается тушение пожара", - уточнили в ситуационно-аналитическом центре.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на главного врача Радужнинской городской больницы Олега Шкилева, что все восемь пострадавших являются гражданами Украины (Ивано-Франковская область). Два человека, которые находятся в тяжелом состоянии, отправлены бортом санавиации в специализированный ожоговый центр Сургута. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, их также отправят в течение дня вторым бортом санавиации в Сургут.

В пятницу утром стало известно, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара. Также прокуратура и СУ СК РФ по региону начали проверки в связи с ЧП. По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.

ЧП произошло в 21:10 по местному времени (19:10 мск) 10 августа, пожар до сих пор не потушен, площадь составляет 800 кв. метров. Восемь человек с ожогами доставлены в больницу города Радужного.

"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.