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В Москве задержаны лжецелительницы, требовавшие деньги за снятие порчи

Происшествия
11 августа, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленниц

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двух злоумышленниц, которые требовали деньги у женщины за снятие якобы порчи с ее сына. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данному факту возбуждено уголовное о мошенничестве.

"В отдел полиции поступило сообщение о хищении денежных средств от 55-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что возле одного из домов на Широкой улице к ней подошли две неизвестные женщины и сказали, что на ее сына якобы наложена порча. Они пообещали помочь снять ее, потребовав за это денежные средства. Заявительница передала деньги и по их указанию обошла дом, а когда вернулась, злоумышленницы скрылись", - сообщили в ГУ МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых - 31 и 51-летних приезжих из ближнего зарубежья. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

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