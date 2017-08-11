В Москве задержаны лжецелительницы, требовавшие деньги за снятие порчи

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двух злоумышленниц, которые требовали деньги у женщины за снятие якобы порчи с ее сына. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данному факту возбуждено уголовное о мошенничестве.
"В отдел полиции поступило сообщение о хищении денежных средств от 55-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что возле одного из домов на Широкой улице к ней подошли две неизвестные женщины и сказали, что на ее сына якобы наложена порча. Они пообещали помочь снять ее, потребовав за это денежные средства. Заявительница передала деньги и по их указанию обошла дом, а когда вернулась, злоумышленницы скрылись", - сообщили в ГУ МВД.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых - 31 и 51-летних приезжих из ближнего зарубежья. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.