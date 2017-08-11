Роспотребнадзор проверяет информацию об отказе пустить незрячую девушку в ресторан Москвы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор проводит проверку информации СМИ об отказе администрации московского ресторана "Седьмое небо" на Останкинской телебашне пустить в заведение инвалида по зрению. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"Управлением по данной информации проводится административное расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что, по информации СМИ, девушка находилась в компании зрячего друга.

"В случае установления фактов оказания населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований либо нарушением иных прав потребителей будут приняты меры", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Как сообщила в пятницу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, следователи также проверяют информацию о данном инциденте, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего.

В четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что девушку-инвалида, использующую трость, не пустили на смотровую площадку на Останкинской телебашне, через которую она хотела попасть в ресторан "Седьмое небо". Сотрудники объяснили это тем, что инвалиды первой и второй групп, пользующиеся тростью, не допускаются в ресторан из-за трудностей при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.