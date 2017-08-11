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Суд Литвы заочно арестовал россиянина, подозреваемого в контрабанде кокаина на €49 млн

Происшествия
11 августа, 17:20 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 11, августа. /ТАСС

По предварительной информации, конечными пунктами доставки крупной партии наркотиков были страны ЕС и Россия

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ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Гражданин России, подозреваемый в организации переброски партии кокаина весом более 600 кг и стоимостью примерно $49 млн (на черном рынке), заочно арестован литовским судом. Решение об аресте вынес в пятницу Клайпедский участковый суд.

"Россиянин покинул Литву еще до прибытия в Клайпеду незаконного груза. Он объявлен в международный розыск", - сообщила журналистам прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Сауле Пучкене.

Уточняется, что россиянин (его имя не называется) зарегистрировал в Литве малое предприятие и получил вид на жительство. Постоянным местом прописки он указывал Москву.

Партию кокаина в среду обнаружила и конфисковала Таможенная служба Литвы. Кокаин был спрятан в тайниках, устроенных в прибывшем из Эквадора в Клайпедский порт оборудовании - литейных формах. По предварительным данным, наркотики должны были транзитом из Литвы попасть в Россию и страны ЕС.

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