Суд оштрафовал Дадина на 11 тыс. рублей за неповиновение полиции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу назначил административный штраф в размере 11 тыс. рублей Ильдару Дадину, задержанному 12 июня за неповиновение требованиям полицейских в ходе несанкционированной акции и нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Дадин принимал участие в несанкционированной акции 12 июня на Пушкинской площади, скандировал лозунги тематического содержания для привлечения внимания других граждан и СМИ и оказал неповиновение законным требованиям сотрудникам полиции", - говорится в материалах дела.

Таким образом, суд признал виновным Дадина по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение сотрудникам полиции"), назначив 10 тыс. рублей административного штрафа и по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), назначив 1 тыс. рублей штрафа.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня некоторые организаторы митинга призвали перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала тогда более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице.