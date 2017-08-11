Минобороны заявило о гибели десантника под Псковом

ТАСС, 11 августа. Военнослужащий ВДВ погиб в Псковской области от огнестрельного ранения, полученного из-за нарушения требований безопасности при обращении со стрелковым оружием, сообщает Минобороны России.

"11 августа 2017 года после завершения тактического учения на полигоне в Псковской области из-за нарушения требований безопасности от огнестрельного ранения погиб военнослужащий по контракту", - говорится в сообщении, поступившем в пятницу в ТАСС.

"Для расследования причин и обстоятельств случившегося в соединении работает комиссия командования ВДВ", - отмечается в сообщении.

Ранее дежурный офицер военной прокуратуры Псковского гарнизона заявил о гибели военного 76-й десантно-штурмовой дивизии под Псковом во время учений.

По данным прокуратуры, инцидент произошел на полигоне Струги Красные в Псковской области. В ведомстве отметили, что военнослужащий погиб не при десантировании.

На место происшествия выехала группа военно-следственного комитета и военной прокуратуры Псковского гарнизона.

Полковые тактические учения ВДВ завершились в пятницу под Псковом, ранее утром сообщили в командовании дивизии. Во время маневров десантники отработали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на Западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований.

Всего в учениях было задействовано около 2500 человек. Они проходили в период с 7 по 11 августа.