Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Украины, планировавшего теракт в Ростове

Происшествия
11 августа, 17:23 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 11, августа. /ТАСС

Его пособник Максима Смышляева приговорен к 10 годам колонии строгого режима

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский военный суд в четверг приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Украины Артура Панова, который планировал совершить теракт в Ростове-на-Дону в одном из супермаркетов города. Его пособника Максима Смышляева суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Северо-Кавказский суд признал Артура Панова виновным по совокупности преступлений и приговаривает его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Решением суда Максим Смышляев признан виновным, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима", - зачитал приговор судья. Приговор в законную силу еще не вступил

Панов признан виновным по статьям уголовного кодекса РФ "Содействие террористической деятельности", "Подготовка к теракту", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", а Смышляев - по статье "Содействие террористической деятельности".

Дело о подготовке теракта

Как установил суд, Панов, являясь приверженцем идей украинского национализма, решил совершить в Ростове-на-Дону террористический акт с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. Для этого он начал переписку в социальных сетях со Смышляевым, который по своим идеологическим и политическим взглядам являлся противником действующей власти в РФ.

В домашних условиях Панов изготовил взрывчатые вещества и устройства. В период с ноября по декабрь 2015 года он проводил поиск потенциальных объектов с массовым пребыванием людей. Позже, как рассказал Панов во время одного из заседаний, он решил совершить теракт в гипермаркете "Окей" на улице Малиновского. В случае положительного результата Панов обещал Смышляеву денежное вознаграждение, а также помощь в выезде за пределы России с целью избежать уголовной ответственности.

На момент совершения преступления Панову еще не было 18 лет. В начале декабря 2015 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ростове-на-Дону, Смышляев был задержан в апреле 2016 года.

Ранее в последнем слове Панов сообщил, что не планирует обжаловать приговор. По его словам, он не согласен с тем, что Смышляев помогал ему с подготовкой взрыва. Также подсудимый не согласился с термином "теракт" в рамках его уголовного дела, в остальных пунктах обвинения он заявил, что согласен и признает свою вину. Смышляев, в свою очередь, вину так и не признал и убежден, что его нельзя считать пособником.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СБУ взяла в заложники дочь военнослужащей народной милиции ЛНР
2
Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России
3
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
4
На Украине заявили, что отберут у Саакашвили паспорт при попытке въехать в страну
5
Чавушоглу: Турция не поддерживает антироссийские санкции
6
Взрослым остается только грусть: "Валериан..." Люка Бессона
7
Более 80 спасателей тушат пожар в двухэтажном доме в Краснодаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама