Суд приговорил к восьми годам колонии жителя Украины, планировавшего теракт в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский военный суд в четверг приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Украины Артура Панова, который планировал совершить теракт в Ростове-на-Дону в одном из супермаркетов города. Его пособника Максима Смышляева суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Северо-Кавказский суд признал Артура Панова виновным по совокупности преступлений и приговаривает его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Решением суда Максим Смышляев признан виновным, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима", - зачитал приговор судья. Приговор в законную силу еще не вступил

Панов признан виновным по статьям уголовного кодекса РФ "Содействие террористической деятельности", "Подготовка к теракту", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", а Смышляев - по статье "Содействие террористической деятельности".

Дело о подготовке теракта

Как установил суд, Панов, являясь приверженцем идей украинского национализма, решил совершить в Ростове-на-Дону террористический акт с помощью самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. Для этого он начал переписку в социальных сетях со Смышляевым, который по своим идеологическим и политическим взглядам являлся противником действующей власти в РФ.

В домашних условиях Панов изготовил взрывчатые вещества и устройства. В период с ноября по декабрь 2015 года он проводил поиск потенциальных объектов с массовым пребыванием людей. Позже, как рассказал Панов во время одного из заседаний, он решил совершить теракт в гипермаркете "Окей" на улице Малиновского. В случае положительного результата Панов обещал Смышляеву денежное вознаграждение, а также помощь в выезде за пределы России с целью избежать уголовной ответственности.

На момент совершения преступления Панову еще не было 18 лет. В начале декабря 2015 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Ростове-на-Дону, Смышляев был задержан в апреле 2016 года.

Ранее в последнем слове Панов сообщил, что не планирует обжаловать приговор. По его словам, он не согласен с тем, что Смышляев помогал ему с подготовкой взрыва. Также подсудимый не согласился с термином "теракт" в рамках его уголовного дела, в остальных пунктах обвинения он заявил, что согласен и признает свою вину. Смышляев, в свою очередь, вину так и не признал и убежден, что его нельзя считать пособником.