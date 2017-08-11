СМИ: в результате столкновения двух поездов в Египте погибли 20 человек

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Не менее 20 человек погибли в результате столкновения двух поездов под Александрией на севере Египта. Более 50 человек пострадали. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Al-Yaum As-Sabia со ссылкой на представителей службы гражданской обороны и ЧС.

Как сообщает газета Al Ahram, несколько вагонов сошли с рельсов.

На место инцидента прибывают машины скорой помощи и спасатели. Что стало причиной столкновения, не уточняется.