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СМИ: в результате столкновения двух поездов в Египте погибли 20 человек

Происшествия
11 августа, 17:03 UTC+3 КАИР 11, августа. /ТАСС

Уточняется, что в инциденте также пострадали более 50 человек

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КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Не менее 20 человек погибли в результате столкновения двух поездов под Александрией на севере Египта. Более 50 человек пострадали. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Al-Yaum As-Sabia со ссылкой на представителей службы гражданской обороны и ЧС.

Как сообщает газета Al Ahram, несколько вагонов сошли с рельсов.

На место инцидента прибывают машины скорой помощи и спасатели. Что стало причиной столкновения, не уточняется.

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