СК возбудил дело о нарушении прав ребенка-инвалида в Орловской области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после проверки информации о ребенке с ограниченными возможностями, который два года не может выйти из дома, где не работает подъемник для инвалидных колясок. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По факту нарушения прав ребенка следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). Следствием будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ведомстве.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил перепроверить телесюжет о ребенке из Орловской области, где отмечается, что проблема с подъемником, из-за которой ребенок не выходит два года на улицу, привела к ухудшению эмоционального состояния мальчика. При этом, как уточняется в сюжете, местные власти бездействуют. Бастрыкин также поручил проверить законность вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.