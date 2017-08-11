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СК возбудил дело о нарушении прав ребенка-инвалида в Орловской области

Происшествия
11 августа, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Ребенок не может выйти из дома, где не работает подъемник для инвалидных колясок

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после проверки информации о ребенке с ограниченными возможностями, который два года не может выйти из дома, где не работает подъемник для инвалидных колясок. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По факту нарушения прав ребенка следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ). Следствием будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ведомстве.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил перепроверить телесюжет о ребенке из Орловской области, где отмечается, что проблема с подъемником, из-за которой ребенок не выходит два года на улицу, привела к ухудшению эмоционального состояния мальчика. При этом, как уточняется в сюжете, местные власти бездействуют. Бастрыкин также поручил проверить законность вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

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