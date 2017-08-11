Причиной столкновения поездов в Египте могла стать ошибка машиниста

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КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Машинист одного из двух поездов не заметил запрещающий сигнал семафора, что и привело к железнодорожной катастрофе в Египте. Об этом заявил Мухаммед Султан, губернатор Александрии.
"По предварительным данным, машинист следовавшего сзади поезда несет ответственность за столкновение. Он не заметил запрещающий сигнал семафора на пути, где уже стоял другой состав, что и привело к трагедии", - сказал Султан.
Кроме того, по некоторым данным, рабочий станции подал неверный сигнал первому составу, из-за чего поезд остановился, а в него позднее въехал другой состав.
Два пассажирских поезда столкнулись утром в пятницу рядом со станцией Абис в пригороде Александрии. Следовавший из Каира в Александрию состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. По последним данным, 36 человек погибли, 135 пострадали.
Генеральный прокурор страны Набиль Садек распорядился создать техническую комиссию, которая займется доскональным изучением обстоятельств трагического происшествия.