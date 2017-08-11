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Причиной столкновения поездов в Египте могла стать ошибка машиниста

Происшествия
11 августа, 20:32 UTC+3 КАИР КАИР 11, августа. /ТАСС

По последним данным, в результате инцидента погибли более 30 человек

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КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Машинист одного из двух поездов не заметил запрещающий сигнал семафора, что и привело к железнодорожной катастрофе в Египте. Об этом заявил Мухаммед Султан, губернатор Александрии.

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"По предварительным данным, машинист следовавшего сзади поезда несет ответственность за столкновение. Он не заметил запрещающий сигнал семафора на пути, где уже стоял другой состав, что и привело к трагедии", - сказал Султан.

Кроме того, по некоторым данным, рабочий станции подал неверный сигнал первому составу, из-за чего поезд остановился, а в него позднее въехал другой состав.

Два пассажирских поезда столкнулись утром в пятницу рядом со станцией Абис в пригороде Александрии. Следовавший из Каира в Александрию состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. По последним данным, 36 человек погибли, 135 пострадали.

Генеральный прокурор страны Набиль Садек распорядился создать техническую комиссию, которая займется доскональным изучением обстоятельств трагического происшествия.

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