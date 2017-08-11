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Неизвестные расстреляли полицейских в пригороде столицы Мексики

Происшествия
11 августа, 22:20 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 11, августа. /ТАСС

В результате инцидента погибли двое сотрудников правоохранительных органов

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МЕХИКО, 11 августа. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции были убиты неизвестными преступниками в Экатепеке, пригороде Мехико. Об этом сообщила в пятницу радиостанция Noticias MVS.

Стражи порядка патрулировали район, когда двое мужчин открыли по ним огонь. Нападавшим удалось скрыться с места преступления, власти ведут их поиск. О возможных причинах инцидента пока нет информации.

В Экатепеке проживают более 1,6 млн человек, он считается одним из наиболее густонаселенных и опасных пригородов Мехико.

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