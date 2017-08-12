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Три рыбака пропали в Авачинском заливе на Камчатке

Происшествия
12 августа, 3:31 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 12, августа. /ТАСС

По данным спасателей, рыбаки вышли на катере в залив еще 9 августа. Вернуться домой они планировали в тот же день

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Три рыбака на катере пропали в Авачинском заливе на Камчатке, идет поисково-спасательная операция, сообщает в субботу главное управление МЧС по Камчатскому краю.

"На Камчатке спасатели ищут рыбаков, которые вышли на промысел в акваторию Авачинского залива и до настоящего времени не вернулись. Информация о происшествии поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю накануне вечером", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, рыбаки вышли на катере в Авачинский залив еще 9 августа. Вернуться домой они планировали в тот же день. Однако до сих пор данных о месте их нахождения нет.

В поиске рыбаков принимают участие сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда МЧС России, патрульная группа Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и волонтеры. Им уже удалось обследовать 180 кв. км акватории, однако пропавшие пока не обнаружены.

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