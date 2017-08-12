Три рыбака пропали в Авачинском заливе на Камчатке

Серебряный дуплет: российские легкоатлеты Клишина и Пронкин завоевали еще две награды ЧМСпорт 12 августа, 3:22
Француз Вашье-Лаграв выиграл шахматный супертурнир в Сент-Луисе, россиянин Карякин - пятыйСпорт 12 августа, 2:29
Легкоатлетка Клишина планирует привезти завоеванную медаль в Россию в начале сентябряСпорт 12 августа, 1:54
Трамп пригрозил КНДР "большими неприятностями" в случае атаки на остров ГуамМеждународная панорама 12 августа, 1:18
Негативный опыт выступления на ОИ-2016 помог легкоатлетке Клишиной завоевать серебро ЧМСпорт 12 августа, 1:17
Трамп подтвердил, что США к 1 сентября ответят на сокращение своих дипмиссий в РФМеждународная панорама 12 августа, 1:04
Тренер: молотобоец Пронкин в будущем будет рвать соперников уже под российским флагомСпорт 12 августа, 0:42
Серебряный призер ЧМ в метании молота Пронкин считает, что мог победить в ЛондонеСпорт 12 августа, 0:37
Шкуренев занимает девятое место после первого дня в десятиборье на ЧМ по легкой атлетикеСпорт 12 августа, 0:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Три рыбака на катере пропали в Авачинском заливе на Камчатке, идет поисково-спасательная операция, сообщает в субботу главное управление МЧС по Камчатскому краю.
"На Камчатке спасатели ищут рыбаков, которые вышли на промысел в акваторию Авачинского залива и до настоящего времени не вернулись. Информация о происшествии поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю накануне вечером", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, рыбаки вышли на катере в Авачинский залив еще 9 августа. Вернуться домой они планировали в тот же день. Однако до сих пор данных о месте их нахождения нет.
В поиске рыбаков принимают участие сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково- спасательного отряда МЧС России, патрульная группа Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и волонтеры. Им уже удалось обследовать 180 кв. км акватории, однако пропавшие пока не обнаружены.