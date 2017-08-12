В результате землетрясения в Перу погиб один человек

ТАСС, 12 августа. Один человек погиб, двое пострадали в результате схода оползня после землетрясения на юге Перу. Об этом сообщила в пятницу губернатор департамента Арекипа Ямила Осорио.

"Сообщается об одном погибшем в результате обвала на дороге Секоча - Ураски (провинция Камана), а также о двух раненых. Мои соболезнования семьям пострадавших", - написала Осорио в своем Twitter.

Ранее в этом районе произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Геологической службы США, эпицентр стихии находился в 89 км к западу от города Камана, очаг подземных толчков залегал на глубине 35 км.

#Sismo

Se reporta un muerto por derrumbe en vía Secocha - Urasqui, (Camaná), y dos heridos. Mis condolencias a las familias afectadas. — Yamila Osorio (@yamilaosorio) 11 августа 2017 г.