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В результате землетрясения в Перу погиб один человек

Происшествия
12 августа, 6:41 UTC+3 ТАСС

Кроме того, сообщается о двух пострадавших

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 12 августа. Один человек погиб, двое пострадали в результате схода оползня после землетрясения на юге Перу. Об этом сообщила в пятницу губернатор департамента Арекипа Ямила Осорио.

"Сообщается об одном погибшем в результате обвала на дороге Секоча - Ураски (провинция Камана), а также о двух раненых. Мои соболезнования семьям пострадавших", - написала Осорио в своем Twitter.

Ранее в этом районе произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Геологической службы США, эпицентр стихии находился в 89 км к западу от города Камана, очаг подземных толчков залегал на глубине 35 км.

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